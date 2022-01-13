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Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım! "İlk ve son imzam..."

13.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim, Galatasaray'la yolları ayırmasının ardından ilk kez paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe ilk imza attığı anın ve son imza attığı anın görselini paylaşan Terim'e taraftarlardan destek yağdı.

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım! "İlk ve son imzam..."

Son dakika Galatasaray haberi.... Galatasaray'daki görevini bırakan Fatih Terim, yaşananların ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşımında "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" ifadelerini kullanan deneyimli hocaya, sarı-kırmızılı taraftarlardan beğeni yağdı.

SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN İLK PAYLAŞIM

Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'da ilk imzam ve son imzam" ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Öte yandan fotoğraftaki bir detay ise dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Burak Elmas'ın karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık demesine rağmen, Terim'in fotoğrafını paylaştığı sözleşmedeki tek taraflı ibaresi dikkat çekti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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