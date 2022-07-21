Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Porto'dan Sergio Oliveira, İttiak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı katan Aslan, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı - kırmızılıarın Fransız futbolcu için Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği KAP'a bildirildi.

LEO DUBOIS'NIN MALİYETİ

Sarı - kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 yılında Fransa’nın Segre bölgesinde dünyaya gelen Dubois, 2000 yılında başladığı futbol yaşamında 2009’da Nantes’a geçiş yaparak önemli bir adım attı. Nantes akademisinde yetişen ve 2014 yılında A takıma yükselen Fransız sağ bek, dört sezon Nantes ile Ligue 1 forması giydi. 106 maçta 4 gol ve 13 asistle Nantes kariyerini noktaladı.

2018 yaz transfer sezonunda sözleşmesinin bitimiyle Olympique Lyon’a transferi kariyerinde dönüm noktası oldu. Burada performansını artıran 27 yaşındaki futbolcu, Didier Deschamps tarafından Fransa A Milli Takımı’na davet edildi. 2021’de Uluslar Ligi şampiyonu olan Fransa’nın İspanya ile oynadığı finalin son 10 dakikasında forma şansı buldu. Milli formayı 13 kez sırtına geçirdi.

Lyon’da dört sezonda 129 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu

