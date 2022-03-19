Son dakika: Galatasaray Nef'in yeni koçu resmen belli oldu!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma yarışı veren Galatasaray Nef'te başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından yeni koç resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Sarı - kırmızılılar, başantrenörlük görevine Andreas Pistiolis'in getirildiğini açıkladı.

Yunan koç, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda 1. yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

ANDREAS PISTIOLIS KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Željko Obradović’in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis’in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit’te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

Kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

BAŞARILARI

2008 – Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2009 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2011 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu

2012 – Yunanistan Kupası

2014 – Türkiye Ligi Normal Sezon 1.liği

2015 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2017 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2018 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2019 – EuroLeague Şampiyonluğu / VTB Ligi Şampiyonluğu

2021 – EuroLeague Yarı Finali / EL Normal Sezon Lideri / VTB Ligi Şampiyonluğu

