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Son dakika: Galatasaray, Seferovic transferinde anlaşma sağladı! Okan Buruk sevinçten havalara uçacak...

14.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız golcü Haris Seferovic için kulübü ile el sıkıştı. Galatasaray, İsviçreli golcü için Benfica'ya 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklif götürdü. Portekiz ekibin de bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Seferovic transferinde anlaşma sağladı! Okan Buruk sevinçten havalara uçacak...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Okan Buruk'un talimatı sonrası golcü transferine yönelen sarı-kırmızılılarda Seferovic transferi bitmek üzere...

SON DAKİKA: GALATASARAY, SEFEROVIC TRANSFERİNDE ANLAŞMA SAĞLADI

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Galatasaray santrfor transferinde ilk sıraya koyduğu ve uzun süredir almak için uğraştığı Haris Seferovic'te mutlu sona ulaştı. İsviçreli golcü ile daha önce 2 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Benfica'ya ilk olarak ücretsiz kiralama teklifi yapmış ancak ret cevabı almıştı.

3.5 MİLYON EUROLUK YENİ ÖNERİ

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Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Galatasaray, bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldı ve 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü. Benfica kulübü bu teklifi kabul etti ve anlaşma sağlandı. Galatasaray taraftarı bu haberin ardından ''Bu adam bizi şampiyon yapar'' şeklinde yorumlarda bulundu.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

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Tarafların prensipte anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak 30 yaşındaki forvet, Avusturya kampına yetiştirilecek.


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