SON DAKİKA | Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak tarihi bildiri! Metehan Baltacı sonrası olay "Mert Hakan Yandaş" çağrısı...

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aylardır tutuklu bulunan Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'dan gelen tahliye haberi, Sarı-Kırmızılı camiaya derin bir nefes aldırdı.

Genç oyuncunun özgürlüğüne kavuşmasının ardından Galatasaray taraftar grubundan gelen resmi açıklama ise, sadece kulüp sınırlarını değil, tüm Türk futbolunu kapsayan tarihi bir barış ve sağduyu mesajına dönüştü.

ULTRASLAN'DAN EZBER BOZAN ÇAĞRI: "MERT HAKAN YANDAŞ DA AKLANSIN"

Metehan Baltacı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği bildirinin en çarpıcı kısmı, ezeli rakip Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş için kurulan cümleler oldu. Şike ile bilgisizlikten kaynaklanan bahis oynama eyleminin birbirinden ayrılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcuların da aklanarak tahliye olmasıdır. Şikeye bulaşmamış olup bilgisizliğinden dolayı bahsin suç olmadığını düşünen herkesin adil bir şekilde yargılanıp tahliye olacağına inanıyoruz."

"FUTBOL TUTKUSUNU KİMSE MANİPÜLE EDEMEZ!"

Taraftar grubu, bu krizin Türk futbolu için bir milat olması gerektiğini belirterek yeni bir "beyaz sayfa" açılması gerektiğini vurguladı. Tüm sporcuların bahis yasakları konusunda en üst seviyeden bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizilirken, manipülasyona karşı çok sert yaptırımlar istendi:

"Milyonların sevincini, mutluluğunu, umudunu yüklediği; neredeyse hayatlarının önüne koyduğu futbol tutkusunu kimse manipüle etmeye kalkmamalı. Sadece TFF'nin disiplin maddeleri değil, yasalar da caydırıcı olmalı. Öyle bir yasa çıkartılmalı ki, bu suça teşebbüs etmeyi akıllarından dahi geçirmemeliler."