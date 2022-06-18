SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını çılgına dönecek! Bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri transferde vitesi yükseltmiş durumda... Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürürken Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı kadrosuna katarken şu ana dek en ses getiren transferi gerçekleştiren ekip olmayı başardı.

Son yıllarda ezeli rakipler arasındaki transfer düelloları dikkat çekerken Sarı-Kırmızılı ekibe bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan gelebilir.

İSTANBUL PAYLAŞIMI!

Galatasaray'da iki farklı dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı sonrası transfer dedikoduları da beraberinde geldi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Fransız basının iddiasına göre ise Belçikalı savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

G.SARAY'DA 2 DÖNEM!

Belçikalı stoper Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

