SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını çılgına dönecek! Bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan

SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını çılgına dönecek! Bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan

18.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri transferde vites yükseltirken, transfer dedikoduları da dinmek bilmiyor. Özellikle ligin dev kulüpleri için gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok iddia ortaya atılırken, Fransız basını Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili flaş bir haber kaleme aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını çılgına dönecek! Bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan
Jason Denayer

Jason Denayer

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri transferde vitesi yükseltmiş durumda... Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürürken Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı kadrosuna katarken şu ana dek en ses getiren transferi gerçekleştiren ekip olmayı başardı.

Son yıllarda ezeli rakipler arasındaki transfer düelloları dikkat çekerken Sarı-Kırmızılı ekibe bir transfer çalımı da Beşiktaş'tan gelebilir.

İSTANBUL PAYLAŞIMI!

ının

Galatasaray'da iki farklı dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı sonrası transfer dedikoduları da beraberinde geldi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

nnnm

Fransız basının iddiasına göre ise Belçikalı savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

G.SARAY'DA 2 DÖNEM!

ğpğp

Belçikalı stoper Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Matic'in G.Saray'ı reddetme nedeni!İşte Matic'in G.Saray'ı reddetme nedeni!
Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'deGalatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!

3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...

Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Ali Şafak Öztürk'ün bulunduğu parti sosyal medyada gündem oldu!

Ali Şafak Öztürk'ün bulunduğu parti sosyal medyada gündem oldu!

''Şampiyonluk parası bitti bile''

''Şampiyonluk parası bitti bile''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.