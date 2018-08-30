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Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Belhanda'ya teklif sürprizi! Nice'nin Younes Belhanda için Galatasaray'a kiralama teklifi sunduğu öne sürüldü. Nice, Younes Belhanda için Galatasaray'ın vereceği cevabı bekliyor.

Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!

Younes Belhanda'ya Fransa'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Yahoo Sports Fransa muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre; Belhanda'nın eski kulübü Nice, Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı ve Faslı 10 numarayla da temasa geçti. Kiralama teklifinin detayları ise belirtilmedi.

Younes Belhanda'nın Nice'ye herhangi bir cevap vermediği ve önce Galatasaray ile temasa geçilip, alınacak cevaba göre kararını bildireceği yazıldı.

Galatasaray'a Dinamo Kiev'den 8.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol ve 12 asist ortalamasıyla oynadı. Nice'te ise 36 maçta 3 gol ve 7 asist yapmıştı.

GALATASARAY, BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEMİŞTİ

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den 8.25 milyon Euro bonservis karşılığında satın aldığı Younes Belhanda için şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti.

Sarı-kırmızılı yönetim 8.75 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın gündeminde olan Belhanda için Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapattı. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak. Sarıkırmızılı takımda kazandığı 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretten memnun olan Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek Çin ve Katar alternatiflerini gündeminden çıkarmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda Nice

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