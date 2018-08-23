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Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Gomis transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer ettiklerini açıkladı. Gomis geçen sezon gol kralı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti... Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.

Sami Al Jaber

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gomis’in sağlık kontrollerinin adım adım takip edildiğini söyleyerek, "Anlaşma sağlandı. Gomis artık Al Hilal’de" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis al hilal Sami Al Jaber Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ayvayı yedi cincon..
sen gol kralını 6m € ya sat Ali koç josefi 12.5 a satsın fikret orman olsaysı 15m€+bonuslarla 20m€ ya kitlerdi araba kimse kusura bakmasın yönetim Galatasaray taraftarını uyutuyor
Güle güle küçük maçların büyük gölcüsü
gönderin paragöz olan herkesi gönderin eto gitti gomis gitti
Kaça verdiler acaba 6.5M € ise ucuza vermişler demektir. Bafe en az 7.5M € ederdi her ne kadar son pen6 bükücü olsa da :)
bu cimbom aynı chp gibi,adam olmaz!
Emre akbaba transferinide yapamicakti zaten bu beceriksiz yonetim..fener araya girdi taraftar tepki gosterdi korktular da oyle korkudan sponsor destegiyle aldilar..Allahin uyuz yonetimi o dakkaya kadar, demek ki hiic sormamişsiniz sponsorlara bize transferlerde destek olur musunuz diye?!?!?!?
Ya bu uyuzzz galatasaray yonetimi neden bir resmi aciklama yapmiyorr nasill beyinsizz beceriksizz bunlarr?!?!!
bedavaya gitti 6 nedir ya josef gibi adama 12 verdiler
Allah Gomisin yolunu açık etsin.İnşallah bu işten Galatasaray kazançlı çıkar.Amin.
feguli varken gomis i satan gs yönetimini kınıyorum bu beceriksizlinizin çilesini fena çekeceksiniz gs taraftarı size hakkını helal etmez.
6 milyon euroya gitmis bakalim bu paralara 30 gol atacak forvet zor bulunur gs arayacak golmisi
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