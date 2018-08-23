Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti... Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.
Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gomis’in sağlık kontrollerinin adım adım takip edildiğini söyleyerek, "Anlaşma sağlandı. Gomis artık Al Hilal’de" ifadelerini kullandı.
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