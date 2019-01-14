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Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın hem kanat hem de santrafor bölgesinde forma giyebilen Marsilya'nın yıldızı Clinton N'Jie'nin transferinde mutlu sona ulaşıldığı iddia edildi. N'Jie'nin perşembe günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ayrılışından beri taraftarların nöbet tutar gibi beklediği forvet transferi sonunda yapıldı.

Galatasaray'da hem kanat hem de santrafor bölgesinde forma giyen Clinton N'Jie'nin transferinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi. Hatta Galatasaray yönetiminin Clinton N'Jie'yi 17 Ocak Perşembe günü İstanbul'a getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Clinton N'Jie

25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Clinton N'Jie, bu sezon Marsilya'da 9 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Clinton N'Jie Galatasaray marsilya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ben en çok, Rize ye 350 bin euro ya teklif edilipte Rize nin almadığı vede GS'nin 3,5 miyon euro ya aldığı topçuyu seviyorum... (diğer bir durumda bu topçu, sıvas a DA 200 bin LİRAYA ÖNERİLMİŞ, ALMAMIŞLAR....) BU TOPÇU ÇOK BÜYÜK TOPÇU... (MENAJERİ TABİ, GÜZEL İŞ BAĞLAMIŞŞŞ)
yaramaz
BU ADAM KANAT OYUNCUSU NE FORVETİ 1.75 BOY ILE FORVETMI OLUR SABRIMIZ TAŞMAYA BAŞLADI YAPAMIYOSANIZ BIRAKIN YÖNETİMİ
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