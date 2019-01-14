Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ayrılışından beri taraftarların nöbet tutar gibi beklediği forvet transferi sonunda yapıldı.

Galatasaray'da hem kanat hem de santrafor bölgesinde forma giyen Clinton N'Jie'nin transferinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi. Hatta Galatasaray yönetiminin Clinton N'Jie'yi 17 Ocak Perşembe günü İstanbul'a getirmeye hazırlandığı belirtildi.

25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Clinton N'Jie, bu sezon Marsilya'da 9 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi. (Fotospor)



