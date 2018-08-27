Süper Lig'de Aboubakar bombası

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan Galatasaray, Porto’nun 26 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar'ın işini bitiriyor.

Portekizliler daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelen Aboubakar’ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray’ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi. Galatasaray, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek. (Skorer)

