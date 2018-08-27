SPOR

Süper Lig'de Aboubakar bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da flaş Aboubakar gelişmesi... Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı transfer ediyor.

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan Galatasaray, Porto’nun 26 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar'ın işini bitiriyor.

Portekizliler daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelen Aboubakar’ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray’ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi. Galatasaray, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek. (Skorer)

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldiBadou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi
Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vincent aboubakar Beşiktaş Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Lig'de Aboubakar bombası

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu!

Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu!

Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket

Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.