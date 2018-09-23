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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2018 10:42 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından yerine bir forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray, devre arasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor: Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne...

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Kasımpaşa'nın geçen sezon Çin'den bedava getirdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi çok beğenen Fatih Terim'in scout ekibinden takip etmelerini istediği bildirildi. Diagne için G.Saray'ın scoutları, İstanbul'daki hayatı, idman istatistikleri, takım arkadaşlarıyla uyumu gibi pek çok konuda bilgi topluyor.

Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğunu gizlemeyen Mbaye Diagne'nin transferiyle Abdurrahim Albayrak ilgilenecek. Sezon başında Trezeguet konusunda Kasımpaşa yönetimi ile uzun süre görüşen Albayrak, yaşadığı hayal kırıklığını bir kez daha yaşamamak için Diagne konusunda ipleri çok daha sıkı tutacak. Albayrak'ın, Fatih Terim'in gözdesi Senegalli golcüyü kadroya katabilmek için her yolu deneyecek.

Mbaye Diagne

GALATASARAY'I BOŞ GEÇMEDİ
Lige müthiş bir başlangıç yapan Diagne, ilk 5 maçın 5'inde de 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir ve Sivas'a 2'şer, Rize, Ankaragücü ve Galatasaray'a ise birer gol kaydetti. 1.93 boyundaki 26 yaşındaki yıldızın, Kasımpaşa ile 2022 yılana kadar sözleşmesi bulunuyor. Diagne, geçen sezon da Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 12 gole imza atmıştı.

"OYNAMAK İSTERİM"
Hakkında çıkan transfer iddiaları için konuşan Diagne, "Kariyerimi daha iyi noktaya taşımak için kulübümle anlaşılırsa 3 büyüklerde oynarım" şeklinde konuştu. (Fotomaç)


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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Galatasaray Kasımpaşa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mbaye’yi rahat bırakın ne düğü belirsiz kepazeler !
Şimdide bu çıktı. 10 m.euro ister k.paşa bu adama ama avrupadan 2 m.euro luk teklif gelse satar hemen
g*tünü kaldırmayın kasımpaşa 5 milyon euro isteyecek hemen
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