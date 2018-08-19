G.Saray'dan Mario Gomez bombası

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alman yıldız Mario Gomez'i almak için nezaketen izin istedi ve beklediği yanıtı da aldı.

Başkan Orman da kendilerinin Gomez ile ilgilenmediğini ve G.Saray'ın görüşmesinde kendileri açısından bir sorun olmadığını söyledi. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim Stutgart'ın Alman yıldızının kiralanması için görüşmelerine start verdi. Yönetimin dışında teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Gomez için topa girdi.

Fatih Terim, Stuttgart'ın hocası olan eski öğrencisi Tayfun Korkut ile Alman golcü hakkında görüşmelerde bulunacak.

SENELİK 3 MİLYON EURO

Mario Gomez'i getirmek için kiralama yoluna gidecek olan sarı-kırmızılılar, kulübüne ücret ödemeden mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki tecrübeli golcü için senelik 3 milyon Euro garanti ücret ödemeye hazır. (AMK)

