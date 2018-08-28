Feghouli için bomba iddia!

Galatasaray’da Sofiane Feghouli konusunda Cezayir’den flaş bir iddia geldi. DZ Football sitesinde yer alan haberde, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Feghouli’nin Galatasaray'dan ayrılma durumunun ortaya çıktığı belirtildi.
Haberde, Feghouli’ye Rennes, Olympiakos ve Dinamo Kiev’den ciddi tekliflerin olduğu bildirildi ve Feghouli için son ana kadar tekliflerin değerlendirileceği vurgulandı. (Milliyet)
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