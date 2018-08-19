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Belhanda gerçeği ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

Fransız basını, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan gelen teklifi reddettiğini yazdı. Bunun üzerine Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu transfer etti.

Belhanda gerçeği ortaya çıktı!

Geçen sezon başında geldiği Galatasaray'da adı bu transfer döneminde söylentilere karışan Younes Belhanda, iddialara göre Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddetti.

Sosyal medyadan gelen Belhanda sorusunu yanıtlayan Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nassr'ın Belhanda'ya finansal büyük bir teklif yaptığını fakat Faslı oyuncunun bunu reddettiğini öne sürdü.

Fransız gazeteci Lonjon, Belhanda'ya yakın bir isim... Öyle ki, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medyadan Lonjon'u işaret ederek takipçilerine onun aileden olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.

Al Nassr, Belhanda'dan ret yanıtı aldıktano sonra Fenerbahçe'den Giuliano'yu transfer etti. Fenerbahçe, bugün Brezilyalı oyuncunun satışı için Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
younes belhanda Giuliano al nassr Galatasaray Fenerbahçe

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