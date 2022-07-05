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Son dakika: Galatasaray transferde büyük oynuyor! PSG'den Gueye için prensip anlaşmasına varıldı...

05.07.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleri sonrasında gözler orta saha takviyesine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda futbol direktörü Cenk Ergün, rotasını Fransa'ya kırdı ve Paris Saint-Germain'de forma giyen Idrissa Gana Gueye için masaya oturdu. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılıların, PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oynuyor! PSG'den Gueye için prensip anlaşmasına varıldı...
Idrissa Gueye

Idrissa Gueye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek, başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralmasının ardından hamlelerini peş peşe gerçekleştirmişti. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleri gerçekleştirilmişti. Orta saha transferine yöneleceklerini açıklayan Cenk Ergün'ün hedefindeki dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı.

ROTA; FRANSA

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Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle transferde önceliği orta sahaya veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotayı Fransa'ya çevirdi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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PSG forması giyen 32 yaşındaki futbolcu İdrissa Gueye ile bir süredir temas halinde olan sarı-kırmızılıların, gerçekleşen son görüşmede prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

YILLIK MAAŞTA DA ANLAŞMA YAKIN

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Kulübe yakın kaynaklar; Senegalli orta saha ile henüz ücret konusunda değil fakat olası bir transfer ve çeşitli detaylar üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş konusunda da mutabakatın çok uzak olmadığını belirtiyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

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Galatasaray Yönetimi'nin ise Gueye'den gelen yeşil ışık sonrası PSG ile temasa geçtiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan deneyimli futbolcunun bonservisi için pazarlıkların başladığı bildirildi.

8 NUMARA

Okan Hoca ile yöneticilerin Florya'da yaptığı son görüşmede İdrissa Gueye transferini masaya yatırdıkları ve olası imza halinde saha içi planının da hazır olduğu öğrenildi. Buna göre Gueye, yeni sezon planlamasında daha çok 8 numara olarak düşünülüyor. Tecrübeli futbolcunun yanına bir de ön libero alınması hedefleniyor. Böylece geçen sezonun en zayıf karnı olan orta sahada, rakiplere karşı ciddi bir üstünlük kurulmasının hesapları yapılıyor.

30 YAŞINDA EN BÜYÜK İMZA

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Adı Galatasaray'ın orta saha adayları arasında ilk sıraya kadar çıkan İdrissa Gueye, kariyer basamaklarını nispeten geç tırmanması ve son olarak PSG'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmiş bir isim. 19 yaşında Senegal'den Fransa'ya gelen Gueye, Lille Kulübü’nün altyapısında Avrupa futboluna adım attı ve 26 yaşında 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya, 27 yaşında ise 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. PSG, Gueye'yi 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğinde, tecrübeli futbolcu tam 30 yaşındaydı.

CAMPOS SONRASI AYRILIK

Eylül ayında 33 yaşına girecek olan Senegalli oyuncu, PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Gueye'nin ismini çizen ise Burak Elmas yönetiminde Galatasaray'da sportif danışmanlık yapan ve son kongrede Elmas'ın aday olmayacağı netleşince görevinden ayrılan, hemen ardından PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturan Luis Campos'tu. Campos'un kadroda düşünmediği İdrissa Gueye, bu sayede yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ancak prensipte anlaşır cincon :)

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