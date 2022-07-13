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SON DAKİKA: Galatasaray transferi bitirdi derken Fenerbahçe'den tarihi çalım! Transferi işte böyle duyuracaklar...

13.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dördüncü transfer için de imza aşamasına gelmişti. Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe devreye girdi ve oyuncunun transferini bitirdi. İki ezeli rakip arasındaki transfer savaşı Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci imzalarını hatırlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Galatasaray transferi bitirdi derken Fenerbahçe'den tarihi çalım! Transferi işte böyle duyuracaklar...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürürken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer döneminde olduğu gibi bu transfer sezonunda bazı oyuncular için kıyasıya bir rekabet yaşıyor.

İlk olarak, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakcı transferi için mücadele eden iki ekip arasından düelloyu kazanan Sarı-Kırmızılılar olurken Fenerbahçe bu transferin rövanşını almaya oldukça yakın.

JOAO PEDRO HAMLESİ!

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Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatıyla yoğun şekilde golcü arayışlarına yönelen Sarı-Lacivertliler'den Galatasaray'ın da ısrarlı bir şekilde istediği ve büyük de bir yol katettiği Joao Pedro için beklenmedik bir hamle geldi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ!

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İtalyan kaynaklı haber sitesi Sky İtalya'nın haberine göre; Forvet arkası ve ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe, İtalyan kulübü Cagliari ile görüşmelerde sona geldi.

G.SARAY'A GÖNDERME

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız 10 numara için Fenerbahçe devreye girdi. İtalyan basınının duyurduğu son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, 6.5 milyon € karşılığında transferi bitirdi. Fenerbahçe'nin bu transferi Galatasaray'a gönderme olacak şekilde duyurması bekleniyor.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Haberde; Golcü oyuncunun temsilcisinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Pedro'nun yıllık 2,5 milyon euro maaş karşılığında 3 sezonluk kontratın altına imza atması bekleniyor.

JOAO PEDRO KİMDİR?

Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu. geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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