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Son dakika: Galatasaraylıları çıldırtan hamle! Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

14.01.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent işe çok hızlı başladı. Disiplinli tavırlarıyla ilk günden kendini belli eden İspanyol çalıştırıcı oyuncularına sert uyarılarda bulundu. Topun rakipte kalmasını istemeyen ve sürekli pas oyunu oynayacaklarını ifade eden Torrent, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Muslera için verdiği karar sosyal medyada tepki çekti.

Son dakika: Galatasaraylıları çıldırtan hamle! Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine sürpriz bir şekilde getirilen Torrent'in hamleleri bitmiyor... Geldiği ilk gün çift idman koyan ve oyuncularına sert uyarılarda bulunan İspanyol çalıştırıcı hemen transfer konusuna da el attı. Takımında yaşlı oyuncu istemediğini ifade eden Torrent, Galatasaraylıların çok sevdiği isimlerin başında gelen Muslera için ilginç bir karar verdi...

KALECİ İSTEDİ

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Domenec Torrent, Muslera'nın sakatlığından dolayı kalede tecrübeli bir ismin olmadığını ifade etti ve bu mevkiye transfer yapılması için Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.

MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Başkan Burak Elmas'ın Torrent'in bu cevabına olumlu karşılık vermesinin ardından İspanyol çalıştırıcıdan flaş bir talep geldi. Muslera'nın sözleşmesinin 6 aylığına fesih edilmesini talep eden Torrent, tecrübeli kalecinin yaşından dolayı da takıma dönse bile eski formunu tutamayacağını ifade etti. Bu sebeple kaleye yeni bir kaleci isteyen tecrübeli çalıştırıcı raporlarını Burak Elmas'a iletti.

(SKORER)


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Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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Okuyucu Yorumları 81 yorum
Sen önce MUSLERA nın kim,G.SARAYIN ne olduğunu öğren hadsiz,ahde vefa sız,bencil....hocaymış...
Türkiye'de futbol duygularla oynanan bir oyundur diye boşuna söylememişler ne ahde vefası arkadaş profesyonel hayatlarda böyle şeylere yer yoktur
muslera türkiyeye gelmiş en iyi 5 kaleci içerisindedir yaşı kaç olursa olsun formasını assan kaleye o yeter.
Bu adam sert kararlarıyla cinconu bitircek
sanki diğer takımlar çok iyi

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