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Son dakika: Galatasaraylıları çok üzecek haber! Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

21.05.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da ve Milli takımda Fatih Terim'in sürekli yardımcılığını yapan Levent Şahin'den flaş bir karar geldi. Fatih Terim'in Galatasaray'a döneceği konuşulmasının ardından tecrübeli çalıştırıcının yine yardımcılığını yapması beklenen Levent Şahin rotasını değiştirdi. Şahin, TFF 1. Lig takımı Samsunspor'un teknik direktörlüğüne geliyor. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaraylıları çok üzecek haber! Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Son dakika haberleri... Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in tekrar teknik direktör olmasını beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllardır yardımcılığını yapan Levent Şahin'in Samsunspor'un başına geçiyor olması Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a dönmeyeceği şeklinde yorumlandı.

ROTA LEVENT ŞAHİN'E DÖNDÜ

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Daha önce Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıp, sözleşme imzalamayan Karadeniz ekibinde rota Levent Şahin'e döndü. Samsun temsilcisi, Galatasaray ve Milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı.

RESMİ ANLAŞMANIN SAĞLANMASI BEKLENİYOR

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İki taraf arasında yapılan görüşme olumlu ilerliyor. Taraflar, önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

(Ajansspor)


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