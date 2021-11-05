SON DAKİKA! Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Süper Lig'de 12. hafta maçında tarihi bir olay yaşandı.
Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.
Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi
Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.
Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
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