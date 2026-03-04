SPOR

SON DAKİKA | Gaziantep'te ilginç olay! Işıklar söndü, Fenerbahçe maçı durdu: Hakemler içeri gitti...

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi öncesi yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı! Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun aydınlatma sistemleri arızalanıp ışıklar yanmayınca, başlama vuruşu için sahaya çıkan hakem heyeti ve futbolcular soyunma odasına geri dönmek zorunda kaldı. Saat 20.30'da başlaması gereken dev kupa sınavı rötar yerken, stattaki krizin çözülmesi bekleniyor...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi akıllara durgunluk veren bir elektrik krizi patlak verdi.

Kupada tur atlamak isteyen her iki takımın da büyük bir motivasyonla hazırlandığı kritik mücadelede, başlama saati olan 20.30 yaklaşırken stadyumun aydınlatma sistemlerinde ciddi bir arıza meydana geldi ve ışıklar bir türlü devreye girmedi.

"NADİR GÖRÜLEN BİR PROBLEM"

Gaziantep FK Stadı'nda ana halterde nadir gerçekleşebilecek bir problem meydana geldiği ve jeneratörlerin devreye girmediği açıklandı. Yetkililerin problemi çözmek için büyük bir uğraş verdiği az önce yayıncı kuruluş tarafından canlı yayında ifade edildi.

HAKEMLER VE FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA DÖNDÜ!

Işıkların yanmaması üzerine sahada adeta bir karanlık hakim olurken, maçın hakem triosu durumu değerlendirmek üzere saha kenarına geldi. Yapılan kısa görüşmelerin ardından, sahada daha fazla beklememenin en doğrusu olduğuna karar veren hakemler ve her iki takımın futbolcuları, güvenlik ve prosedürler gereği soyunma odasının yolunu tuttu.

GÖZLER STAT YETKİLİLERİNDE: MAÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaşanan bu eşine az rastlanır krizin ardından stat yetkilileri ve teknisyenler, aydınlatma sistemindeki arızayı gidermek için acil olarak yoğun bir çalışma başlattı.

Işıkların tamamen onarılmasının ve maçın oynanması için gerekli aydınlatma standartlarının sağlanmasının ardından takımların tekrar sahaya çıkacağı ve mücadelenin gecikmeli olarak başlayacağı öğrenildi. Ekran başındaki milyonlarca futbolsever şimdi stattan gelecek o olumlu haberi bekliyor.

