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SON DAKİKA: Geri döndü! Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı

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Berker İşleyen

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Paul Onuachu transferini resmen açıkladı. Golcü isim Bordo-mavililer ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken ilk mesajında "Beni özlediniz mi?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor taraftarın heyecanla beklediği Paul Onuachu isminde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

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Ertuğrul Doğan'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği eski yıldızı, Bordo-mavililer ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti.

İMZA TARİHİ BELLİ OLDU

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Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

21 GOLE DİREKT KATKI

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2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.

"BENİ ÖZLEDİNİZ Mİ?"

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Onuachu ilk mesajında taraftara seslenirken şu ifadeleri kullandı. "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Eskisinden daha iyi, daha hazır, daha güçlü... Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon."

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