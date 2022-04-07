Son dakika: Gomis, Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak! Kadıköy'de gol atarsa...

Son dakika haberleri... 2017 yılında attığı 29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, bu sezon takımına tekrar geri döndü. Taraftarın çok sevdiği isimlerin başında gelen Gomis, Fenerbahçe maçına çoktan hazır...

KESİN OLARAK SAHADA OLACAK

Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe derbisinde kesin olarak sahaya çıkacak Gomis'in takım arkadaşlarını motive etmeye başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın ligde bulunduğu konumdan mutlu olmayan Fransız golcü, Fenerbahçe maçına farklı bir gözle bakıyor. Gomis, Fenerbahçe maçında gol atarsa Nonda'yı yakalayacak ve Galatasaray tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu olacak.

GOL SEVİNCİ BİLE HAZIR

Kadıköy'de gol atması halinde gol sevincini bile hazırlayan Gomis, aslan maskesi takıp sevinecek. Taraftarları şimdiden heyecanlandıran bu olay karşısında sosyal medyada atışmalar şimdiden başladı...

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ YABANCILARI

1-) Hagi 73

2-) Baros 61

3-) Prekazi 49

4-) Sneijder 46

5-) Hodzic 40

6-) Nonda 38

7-) Kovaçevic 38

8-) Gomis 37

9-) Feghouli 35

10-) Jardel 34



