Son dakika: Göztepe - Altay maçını karıştıran fişeklerin stadyuma nasıl sokulduğu ortaya çıktı! Yeni görüntüler her şeyi açığa çıkardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme işaret fişeği gönderildi ve bir anda ortalık karıştı. Gelen yanıcı maddenin yüzüne isabet etmesi sonrasında yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, kanlar içerisinde yerde kaldı.

STADA SOKULMA ANI KAMERADA

İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Fişeklerin özel ambulans firmasının çalışanları tarafından stada sokulma anı ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde A.G. ve H.K. adlı 2 kişinin, sırt çantalarıyla stada giriş yaptığı anlar görüldü.

MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE PLANLANMIŞ

Ayrıca ambulans şoförü A.G.'nin polisteki ilk sözlü ifadesi de ortaya çıktı. A.G.'nin verdiği bilgiye göre, maçtan bir gün önce buluşan taraftar grubu, stada işaret fişeklerini götürmeye karar veriyor. Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim ediyor. Görevliler, ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeriye alıyor, sonra da içeriden bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıtıyor. Gözaltındaki F.E. ise maç sırasında Göztepe tribününe doğru fişeği ateşliyor.

DAHA ÖNCE KAYDI VARMIŞ: "BANA GELİP TEKLİF ETTİLER"

Ambulans şoförü A.G. ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler, ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım. Misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı onu, kimin aldığını bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, gözaltındaki ambulans şoförünün, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili müfettiş atadığı, İl Sağlık Müdürlüğünün de özel ambulans şirketi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

