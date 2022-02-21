Son dakika: Gözünün yaşına bile bakmadı! Fatih Terim aldı, Domenec Torrent gönderiyor! Galatasaray'da değişim başladı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Domenec Torrent'in ipleri eline almasının ardından yönetimle yaptığı toplantıda performansını beğenmediği futbolcularla yollarını ayıracağı ifade edildi. Bu isimlerin en başında ise Fatih Terim'in ısrarla isteyip transfer ettiği Patrick van Aanholt var...

FATİH TERİM ALDI, TORRENT GÖNDERİYOR!

Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde sürekli sol bek mevkinde forma giyen Patrick van Aanholt, Domenec Torrent'in gözüne bir türlü giremedi. Performansından memnun kalınmayan yıldız oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi. Torrent'in Patrick van Aanholt'u takımda görmek istemediği ve bu bölgeye yeni transfer istediği öğrenildi.

1 GOL 3 ASİST

Galatasaray'da bu sezon 33 maça çıkan Aanholt, 1 gol ve 3 asist katkısı verdi. Taraftarların bir kısmının da beğenmediği yıldız oyuncunun önümüzdeki sene başka bir takımda forma giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor.



