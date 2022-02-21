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Son dakika: Gözünün yaşına bile bakmadı! Fatih Terim aldı, Domenec Torrent gönderiyor! Galatasaray'da değişim başladı...

21.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezon için planlamalar şimdiden başladı. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent takımda beğenmediği isimlerle yollarını birer birer ayırıyor. Fatih Terim'in görevdeyken çok isteyerek aldığı Patrick van Aanholt'un performansından hiç memnun kalmayan Torrent yönetimle yaptığı görüşme sonrası yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasını istediğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Gözünün yaşına bile bakmadı! Fatih Terim aldı, Domenec Torrent gönderiyor! Galatasaray'da değişim başladı...
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Domenec Torrent'in ipleri eline almasının ardından yönetimle yaptığı toplantıda performansını beğenmediği futbolcularla yollarını ayıracağı ifade edildi. Bu isimlerin en başında ise Fatih Terim'in ısrarla isteyip transfer ettiği Patrick van Aanholt var...

FATİH TERİM ALDI, TORRENT GÖNDERİYOR!

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Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde sürekli sol bek mevkinde forma giyen Patrick van Aanholt, Domenec Torrent'in gözüne bir türlü giremedi. Performansından memnun kalınmayan yıldız oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi. Torrent'in Patrick van Aanholt'u takımda görmek istemediği ve bu bölgeye yeni transfer istediği öğrenildi.

1 GOL 3 ASİST

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Galatasaray'da bu sezon 33 maça çıkan Aanholt, 1 gol ve 3 asist katkısı verdi. Taraftarların bir kısmının da beğenmediği yıldız oyuncunun önümüzdeki sene başka bir takımda forma giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor.


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