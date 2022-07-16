Son dakika haberi: 28 yaşında aldılar 34 yaşında çıktı! FIFA soruşturma başlattı, Chancel Mbemba transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile de anılıyordu

Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan Kongolu oyuncu Chancel Mbemba ile ilgili flaş bir iddia gündemde. Fransız gazeteci Romain Molina, paylaştığı bir dökümana dayanarak, 28 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın aslında 34 yaşında olduğunu ve yaşının doğru olmadığını belirtti.

28 DEĞİL 34 YAŞINDA!

Porto ile 46 mücadelede forma şansı bulan ve 2 kez fileleri havalandıran Mbemba için paylaşılan belgede, futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba’nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Bulunan tüm belgeleri incelediğini belirten FIFA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mbemba, 2006’dan itibaren Kongo’da üç kulüpte oynadı ve doğum tarihi ES La Grace ve Mputu’da CNN’e verilen resmi Kongolu oyuncu fotoğraflı kartlarının kopyalarına göre 8 Ağustos 1988 olarak kaydedildi.

F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDEYDİ!

Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması gündemdeyken Güney Koreli oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için de bir dönem Mbemba ismi gündeme gelmişti.



