Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı.

Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumlayan Toroğlu, "Beşiktaş'ın lehine verilen ilk penaltı, çok net penaltı değil! Hakemler N'Koudou'ya dikkat etsinler, ben hakemlere tavsiye ediyorum. Başını belaya sokar bu adam. Bunu devamlı yapıyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN FALCAO'SU"

Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için "Oğuzhan, Beşiktaş'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor. İyi futbolcu diyoruz, nerede abi? Oğuzhan yine kenarda oturuyor." ifadelerini kullandı..

"TAM UYDULAR"

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı da yorumlayan Toroğlu "Trabzon ve Abdullah Avcı tam uydular, iyi bir şeyler olacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.

