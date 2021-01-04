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Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 09:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu karşılaşmayı yorumladı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı.

Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumlayan Toroğlu, "Beşiktaş'ın lehine verilen ilk penaltı, çok net penaltı değil! Hakemler N'Koudou'ya dikkat etsinler, ben hakemlere tavsiye ediyorum. Başını belaya sokar bu adam. Bunu devamlı yapıyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN FALCAO'SU"

Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için "Oğuzhan, Beşiktaş'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor. İyi futbolcu diyoruz, nerede abi? Oğuzhan yine kenarda oturuyor." ifadelerini kullandı..

"TAM UYDULAR"

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı da yorumlayan Toroğlu "Trabzon ve Abdullah Avcı tam uydular, iyi bir şeyler olacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ERMAN HOCASEN BU İŞİ BIRAK.HAKEMLER İLK DEFA BJK LEHİNE DOĞPRU KARARLAR VERDİLER.YALNIZ 62 DAKİKADA BİR KAYSERİLİ OYUNCU KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILMALIYDI.BUNA ES GEÇİLMİŞ.OĞUZHANA GELİNCE SERGEN HOCANIN İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİL.KOŞMUYOR MÜCADELE ETMİYOR.AL GÜLÜM VER GÜLÜM PAS VERME İŞİ BİTTİ.SAHADA ÇIRPINACAKSIN.
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