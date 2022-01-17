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Son dakika haberi: Galatasaray-Hatayspor maçında casus var! Ortalık karışacak...

17.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Hatayspor-Galatasaray maçı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Burak Elmas yaptığı toplantıda yönetimin içinde casusların olduğunu ve bu düzenin önüne geçmek için çalıştığını ifade etmişti. Hatayspor maçından önce Galatasaray'ın antrenmanları, taktiği ve ilk onbirinin sızdırıldığını duyan Burak Elmas çileden çıktı! Yönetimle acil toplantı kararı alan başkandan şu an için bir açıklama gelmedi.

Son dakika haberi: Galatasaray-Hatayspor maçında casus var! Ortalık karışacak...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Sarı-Kırmzılılarda fatura Fatih Terim'e kesilirken, dün akşamki Hatayspor maçı öncesi skandal bir iddia ortaya atıldı.

ANTRENMAN VE İLK 11'LER SIZDIRILDI

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Başkan Burak Elmas'a cephe alan 'biri' veya 'birilerinin', zorlu deplasman öncesi rakip Hatayspor'a, Cimbom'un taktik antrenmanları ve Torrent'in muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırdığını öğrenen yöneticiler çileden çıktı.

ACİL TOPLANTI KARARI

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'Casus'un kim olduğunu ortaya çıkarmak için çaba harcanırken maça gitmemeyi düşünen Elmas, olayı öğrenince Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile birlikte apar topar Hatay'a uçtu. Galatasaray yönetimiyle gün içinde toplantı yapacak Burak Elmas'ın ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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