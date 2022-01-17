Son dakika haberi: Galatasaray-Hatayspor maçında casus var! Ortalık karışacak...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Sarı-Kırmzılılarda fatura Fatih Terim'e kesilirken, dün akşamki Hatayspor maçı öncesi skandal bir iddia ortaya atıldı.

ANTRENMAN VE İLK 11'LER SIZDIRILDI

Başkan Burak Elmas'a cephe alan 'biri' veya 'birilerinin', zorlu deplasman öncesi rakip Hatayspor'a, Cimbom'un taktik antrenmanları ve Torrent'in muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırdığını öğrenen yöneticiler çileden çıktı.

ACİL TOPLANTI KARARI

'Casus'un kim olduğunu ortaya çıkarmak için çaba harcanırken maça gitmemeyi düşünen Elmas, olayı öğrenince Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile birlikte apar topar Hatay'a uçtu. Galatasaray yönetimiyle gün içinde toplantı yapacak Burak Elmas'ın ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

