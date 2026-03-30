SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante'nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı N’Golo Kante’nin sözleşmesindeki özel madde gündem yarattı. Forma satışından pay aldığı ortaya çıkan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti ve sahadaki sınırlı katkısı ise tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante'nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı
Cevdet Berker İşleyen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ile yalnızca saha içinde değil, sözleşme detaylarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun anlaşmasında yer alan özel bir madde dikkat çekti.

O MADDE ORTAYA ÇIKTI

SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı 1

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün, Fransız yıldızı ikna etmek adına farklı bir yöntem izlediği ortaya çıktı. Yapılan anlaşmaya göre Kante’nin, kendi adına yapılacak forma satışlarından belirli bir pay alacağı öğrenildi. Yönetimin bu maddeyi transfer sürecinde önemli bir koz olarak kullandığı belirtiliyor.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı 2

Gazeteci İbrahim Seten tv100 canlı yayınında konuyla ilgili konuşurken “Fenerbahçe tarafı, genel forma satışından kulübe kalan %75'lik payın %40'ını N'Golo Kante'ye ödediğini doğruladı. İnanamadım buna ama böyleymiş. Formalar isimsiz satılıyor. Buradan Kante’nin ne kadar forması satıyor diye bir detaya ulaşılamaz. Toplam satış üzerinden hesaplanıyor. Hem maaş hem imza parası hem de formaların payını veriyorlar!” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı 3

Kante transferi, açıklanan rakamlarla birlikte kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcuya imza parası dahil olmak üzere 2.5 sezon için toplam 41.9 milyon euro ödeyeceğini duyurması, taraftarlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

SADECE 1 GOLE ETKİ

SON DAKİKA HABERİ | Meğer böyle ikna olmuş! Kante nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı 4

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar beklentilerin uzağında bir performans sergiledi. Tüm kulvarlarda 10 resmi maçta görev alan Kante, toplam 765 dakika sahada kalırken yalnızca 1 kez gol katkısı sağlayabildi. Bu tablo, transferin saha içi karşılığıyla ilgili soru işaretlerini artırmış durumda.

