Son dakika haberleri: Arda Güler için transfer buluşması! ''Ali Koç ile bugün görüşeceğiz''

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edildiği dönemde yapılan anlaşma gereği bonservisinin %20'lik kısmı Başkent temsilcisine bırakılmıştı. Genç oyuncunun parlamasının ardından sarı-lacivertli yönetim %20'lik kısmı da almak için harekete geçti.

BİRÇOK KEZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Arda Güler'in bonservisinin %20'si için birçok kez teklif yapan Fenerbahçe yönetimi olumlu geri dönüş alamamıştı. En son 2 milyon Euro gibi bir bedel önerek sarı-lacivertliler yine anlaşamamış ve beklemeye geçmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI AÇIKLADI: "ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, "Ali Bey ile bugün görüşeceğiz. Teknik Direktör arayışımız da devam ediyor." dedi.



