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Son dakika haberleri: Arda Güler için transfer buluşması! ''Ali Koç ile bugün görüşeceğiz''

10.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'in bonservisinin tamamını almak için Gençlerbirliği ile birçok kez görüşen sarı-lacivertli yönetim olumlu sonuç alamamıştı. Geçtiğimiz aylarda yine buluşma gerçekleştiren iki kulüp, ortak paydada bulaşamamış ve masadan kalkmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün öğleden sonra Arda Güler'in bonservisindeki %20'lik pay için yeniden Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile görüşecek.

Son dakika haberleri: Arda Güler için transfer buluşması! ''Ali Koç ile bugün görüşeceğiz''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edildiği dönemde yapılan anlaşma gereği bonservisinin %20'lik kısmı Başkent temsilcisine bırakılmıştı. Genç oyuncunun parlamasının ardından sarı-lacivertli yönetim %20'lik kısmı da almak için harekete geçti.

BİRÇOK KEZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

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Arda Güler'in bonservisinin %20'si için birçok kez teklif yapan Fenerbahçe yönetimi olumlu geri dönüş alamamıştı. En son 2 milyon Euro gibi bir bedel önerek sarı-lacivertliler yine anlaşamamış ve beklemeye geçmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI AÇIKLADI: "ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

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Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, "Ali Bey ile bugün görüşeceğiz. Teknik Direktör arayışımız da devam ediyor." dedi.


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