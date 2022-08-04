Son dakika haberleri! Fatih Terim 21 yıl aradan sonra Avrupa'ya gidiyor! Fransız devi devreye girdi...

Son dakika haberleri! Igor Tudor'un Marsilya kariyeri başlamadan bitiyor. Oyuncularla yaşadığı olaylardan sonra görevine son verilmesi beklenen Tudor'un yerine Fatih Terim'in geleceği iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Marsilya'nın Tudor'un yerine Fatih Terim'i düşündüğü yazıldı.

TUDOR GELMEDEN ÖNCE FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Marsilya, Tudor'u takımın başına getirmeden önce Fatih Terim ile görüşmüş ve bir sonuç alamamıştı. Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya bu kez Fatih Terim'i ikna edecek ve takımın başına geçirecek.

EĞER OLURSA 21 YIL SONRA...

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim 21 yıl aradan sonra Avrupa'da bir takım çalıştıracak. 2000 yılında Fiorentina'nın başına geçen Terim, sonrasında Milan'ı çalıştırmıştı. 2001 yılında Milan'dan ayrılan Terim, Galatasaray'a geri dönerek Avrupa karnesini kapatmıştı.

(Mynet- Dış haberler)



