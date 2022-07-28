Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni kısa süren Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev karşısında 2-1 mağlup olarak hayallerine erken veda etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle uzatmaya giderken, Ukrayna ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Lacivertli ekip 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'nun rakibi oldu. 3. ön elemede ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta olacak.

LİGİ 2. OLARAK TAMAMLADILAR

Slovacko, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde şampiyon olan Viktoria Plzen'in ardından ligi 2. olarak tamamlayıp Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. Çek ekibinin hocalığını, 2018'den beri Martin Svedik yapıyor. Svedik'in ekibi, 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan stoper Michal Kadlec de Slovacko kadrosunda yer alıyor. Takımın en önemli yıldızı olan ve geçen sezon 41 maçta 20 gol atan Vaclav Jurecka'nın, Slavia Prag'a transfer olması, onlara büyük güç kaybı yaşattı.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.

Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.



