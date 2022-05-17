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Son dakika: Hande Sarıoğlu'ndan Arda Turan'a büyük destek! "Sen Galatasaray'ın çocuğusun!"

17.05.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmada maç kadrosunda kendisine yer bulamayan Arda Turan'a sahip çıktı. Sarıoğlu, tecrübeli futbolcu için "Sen Galatasaray'ın çocuğusun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hande Sarıoğlu'ndan Arda Turan'a büyük destek! "Sen Galatasaray'ın çocuğusun!"
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galibiyet almıştı.

Sarı - kırmızılılarda maç kadrosunda kaptanlardan Arda Turan'ın yer almaması dikkat çekmiş ve deneyimli futbolcu da maçın ardından bir paylaşım yapmıştı.

"HATIRLAMAMAN NORMAL"

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Arda Turan Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini kullandı.

HANDE SARIOĞLU'NDAN DESTEK

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in tecrübeli futbolcuyu kadroya almaması büyük tepki çekmişti. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'ndan ise Arda Turan'a destek geldi.

"SEN GALATASARAY'IN ÇOCUĞUSUN"

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Instagram hesabından Arda Turan formasını giymiş olan bir çocuğu paylaşan Sarıoğlu, "Hiçbirinin esamesi okynmayacak, senin adın her dönem yazılacak. Sen Galatasaray'ın çocuğusun Arda Turan" ifadelerine yer verdi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Arda Turan Instagram son dakika haberi
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