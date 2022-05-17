Son dakika: Hande Sarıoğlu'ndan Arda Turan'a büyük destek! "Sen Galatasaray'ın çocuğusun!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galibiyet almıştı.

Sarı - kırmızılılarda maç kadrosunda kaptanlardan Arda Turan'ın yer almaması dikkat çekmiş ve deneyimli futbolcu da maçın ardından bir paylaşım yapmıştı.

"HATIRLAMAMAN NORMAL"

Arda Turan Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini kullandı.

HANDE SARIOĞLU'NDAN DESTEK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in tecrübeli futbolcuyu kadroya almaması büyük tepki çekmişti. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'ndan ise Arda Turan'a destek geldi.

"SEN GALATASARAY'IN ÇOCUĞUSUN"

Instagram hesabından Arda Turan formasını giymiş olan bir çocuğu paylaşan Sarıoğlu, "Hiçbirinin esamesi okynmayacak, senin adın her dönem yazılacak. Sen Galatasaray'ın çocuğusun Arda Turan" ifadelerine yer verdi.

