SON DAKİKA | Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriç için alacağımız para 5 milyon Euro'yu bulur

Vedat Muriç için son dakika açıklaması... TRTSpor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon Euro'yu bulur" dedi.

Galatasaray'ın Vedat Muriç'i istemesiyle ilgili de konuşan Kartal, "Gayet normal. Vedat ile konuştum ve bize yakın olan kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Abartıldığı gibi 'İlle de Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi" ifadelerini kullandı.