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SON DAKİKA | Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriç için alacağımız para 5 milyon Euro'yu bulur

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Vedat Muriç için son dakika açıklaması... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon Euro'yu bulur" dedi.

SON DAKİKA | Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriç için alacağımız para 5 milyon Euro'yu bulur

Vedat Muriç için son dakika açıklaması... TRTSpor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon Euro'yu bulur" dedi.

Galatasaray'ın Vedat Muriç'i istemesiyle ilgili de konuşan Kartal, "Gayet normal. Vedat ile konuştum ve bize yakın olan kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Abartıldığı gibi 'İlle de Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi" ifadelerini kullandı.


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Vedat Muriç transferi Arnavut basınındaVedat Muriç transferi Arnavut basınında
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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Fenerbahçe Vedat Muriç Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yalancı fener bebesi trabzon zamanın boşuna yollamadı sizi alt lige onun bunun eteğini öpenler yine gidecek alt lige
rize başkanının ağzı kulaklarında kakaladı :))
Bence çok uygun fiyata alındı.. bir de formu rizedeki gibi olursa çok can yakacak çok
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