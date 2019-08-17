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SON DAKİKA | Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2019 21:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

Hasan Şaş, Galatasaray'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Hasan Şaş'ın açıklaması...

"Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent ve Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin."

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Anahtar Kelimeler:
hasan şaş Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
miyadı dolmuştu
hadi yallah
bu ne şimdi laaaa
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