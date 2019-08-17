SON DAKİKA | Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

Hasan Şaş, Galatasaray'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İşte Hasan Şaş'ın açıklaması...
"Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent ve Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin."
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