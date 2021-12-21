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  4. Son dakika: Hatayspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Son dakika: Hatayspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı

21.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Son dakika: Hatayspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı
Emre Çolak

Emre Çolak

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını belirterek "Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

9 MAÇTA GÖREV ALDI

Bordo-beyazlılarda 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta sahaya çıkarken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı. Çolak'ın güncel piyasa değeri 450 bin euro.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor
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