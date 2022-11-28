SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Her şey Galatasaray derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku

Son dakika: Her şey Galatasaray derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku

28.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray Nef ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibini 97-91 mağlup ederek galibiyete ulaşan taraf olmuştu. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'den beklenmedik bir sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Her şey Galatasaray derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku

Fenerbahçe Beko, dün akşam oynanan Galatasaray Nef maçında sakatlanan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

"2-3 HAFTA YOK"

56e9b3bc-scottie-wilbekin--625x375

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jorge Jesus'un yakasından düşmüyorlar!Jorge Jesus'un yakasından düşmüyorlar!
İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu!İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu!
Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika fenerbaçe fenerbahçe ligi ak süper ligi maçı erden süper li maçın iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...

''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar!

ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar!

'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!'

'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.