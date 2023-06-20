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SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyordu! Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması geldi

20.06.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İsmi son günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için anılan Volkan Demirel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyordu! Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması geldi

Jorge Jesus sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de eski oyunculardan Volkan Demirel olurken, Hatayspor'u çalıştıran genç hoca, açıklamalarda bulundu. Demirel yaptığı açıklamada ilk hedefinin Hatayspor olduğunu söyledi.

"ŞU ANKİ HEDEFİM..."

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Volkan Demirel, "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım." sözlerini sarf etti.


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