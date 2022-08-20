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SON DAKİKA: Herkes şokta! Aydınspor eski başkanı Affer Bacaksız evinde ölü bulundu!

20.08.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Aydınspor’un eski başkanlarından Aydınlı iş insanı Affer Bacaksız'dan haber alamayan yakınları eski başkanın hayatından endişe duyarak evine gitti. Bacaksız'ı hareketsiz halde bulan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Herkes şokta! Aydınspor eski başkanı Affer Bacaksız evinde ölü bulundu!

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de kurulan ve Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor 1966 futbol kulübüne acı bir haber geldi. Kulübün eski başkanlarından Affer Bacaksız, evinde ölü bulundu.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU!

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bacaksız’dan uzun süre haber alamayan yakınları iş insanının hayatından endişe duyarak evine gitti. Bacaksız’ı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bacaksız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacaksız’ın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

(İHA)


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Başkan Aydın aydınspor ölüm
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