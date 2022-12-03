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Son dakika: Hollanda, ABD'yi devirdi ve çeyrek finale adını yazdırdı! Denzel Dumfries şov yaptı...

03.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı resmen başladı! Hollanda ile ABD'nin karşı karşıya geldiği maçta büyük bir tempo yaşanırken, futbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Hollanda oldu ve Portakallar adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Hollanda, ABD'yi devirdi ve çeyrek finale adını yazdırdı! Denzel Dumfries şov yaptı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının sona ermesiyle birlikte son 16 turu heyecanı Hollanda - ABD maçıyla birlikte başladı. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Hollanda oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Daley Blind kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada Haji Wright'tan geldi.

Bu sonucun ardından Hollanda, çeyrek finale yükseldi. ABD ise Dünya Kupası'na veda etti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI: DEPAY!

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Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Denzel Dumfries'in yerden sert şekilde ceza sahası içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Depay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takmını 1-0 öne geçirdi.

İLK GOLÜN KOPYASI! FARK 2'YE ÇIKTI...

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İlk yarının son dakikalarına girilirken, Hollanda ataklarını sıklaştırdı. Müsabakanın 45+1. dakikasında yine sağ kanatta topla buluşan Dumfries, aynı şekilde ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Topla buluşan Blind, tek vuruşla ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

WRIGHT'TAN HARİKA VURUŞ!

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İkinci devrede farkı indirmek için ataklarını çoğaltan ABD, aradığı golü 76'da buldu. Hollanda savunmasını az adamla yakalayan ABD'de sağ kanattan gelen Pulisic'in içeriye çevirdiği topa Haji Wright muhteşem bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-1 yaptu.

DUMFRIES, ABD'NİN UMUTLARINI YIKTI

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Maçın son dakikalarına girilirken, gol arayan ABD'nin umutlarını Denzel Dumfries yıktı. Maçta iki asisti bulunan Hollandalı yıldız, sol kanattan yapılan ortayı sol ayağıyla şık bir şekilde bitirdi ve takımını 3-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Hollanda sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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