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  4. SON DAKİKA | Hollanda lig yönetimi 2019/20 sezonunu iptal etti

SON DAKİKA | Hollanda lig yönetimi 2019/20 sezonunu iptal etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2020 18:42 | Son Güncelleme

Hollanda'da Cuma günü yapılan toplantının ardından bu sezonun yok sayılmasına, şampiyon ve küme düşme olmayacağına karar verildi.

Hollanda'da ligi yönetimi son toplantının ardından 2019/20 sezonunun yok sayılmasına karar verildi. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidecek takımların ise şu anki sıralamaya göre olacağı belirlendi.

Hollanda'da lig yönetimi Cuma günü öğleden sonra yapılan toplantıda 2019/20 sezonunda şampiyon ve küme düşme olmayacağını, önümüzdeki sezon yine bu yılki takımların üst ligde yer alacağı yönünde karar aldı. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidecek takımlar ise mevcut sıralamaya göre belirlenecek.

Buna göre ligler ertelenmeden önce lider durumda olan Ajax, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Son 2 sırada yer alan ADO Deen Haag ve Waalwjik önümüzdeki sezon yine Eredivisie'de mücadele edecekler.


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