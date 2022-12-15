Son dakika: Igor Tudor ile anlaşamadı, Şenol Güneş'in kanatları altına geliyor! Beşiktaş, Cengiz Ünder ile anlaştı ve sıra Marsilya'ya geldi!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasından önce teknik direktör değişikliğne giden ve göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, transfer için kolları sıvamış durumda. Siyah - beyazlıları sezonun geri kalanına hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, takviye yapılmasını istediği oyuncuların listesini yönetime iletti ve Beşiktaşlı kurmaylar harekete geçti. Bu isimler arasında yer alan Cengiz Ünder için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

"BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARDI"

Fransız basını, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardığını yazdı.

"SİYAH - BEYAZLILARA 'EVET' DEDİ"

Haberde teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamadığı belirtilen oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak için siyah - beyazlılara "Evet" dediği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş'ın ocak ayında Marsilya ile masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitireceği kaydedildi.

MARSİLYA KİRALAMAYA SICAK

Fransız ekibinin satın alma opsiyonuna yanaşmadığı ancak kiralama teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 1 asist yaptı.

