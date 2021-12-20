SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: İlginç detay! Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Son dakika: İlginç detay! Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

20.12.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşılaştığı ve 1-1'lik skorla sona eren maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük için Galatasaray kulübü ve futbolcuları büyük iddialarda bulunmuştu. TFF bu konuya sessiz kalmayarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından Zorbay Küçük'ün savunması ve temsilci raporları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İlginç detay! Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray-Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük hakkında inceleme başlatılmıştı. Maç sonrası Necati Ateş'in söylemlerinden sonra Fatih Terim özel olarak bir konuşma yapmış ve Zorbay Küçük'ün maç içinde oyuncularına söylediği sözler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TFF'de bu hamlelerden sonra sessiz kalmayarak maçın hakemi için inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Zorbay Küçük'ün bu suçlamalara karşı savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı. İşte detaylar...

BERKAN KUTLU MAÇ SONU ELEŞTİRDİ

61c066577f58a171361436eb

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası röportaj veren Berkan Kutlu maçın hakemi ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Berkan, maçın hakeminin Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini iddia etmiş ve bunu duyunca bir hayli şaşırdığını dile getirmişti. Kendilerine saygı duyulmasını beklediğini söyleyen Berkan, bu saygısızlığın bitmesi gerektiğini ifade etmiş ve röportajını noktalamıştı.

NECATİ ATEŞ ŞİKAYETİ DİLE GETİRDİ

fbadb49d58e74233a10141985f33cc39

Başakşehir maçı sonrası basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük'e adeta yaylım ateşi açmıştı. Ateş, "'Zorbay Küçük benim oyuncuma yalancı diyor.' Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamazsın. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin" demişti.

FATİH TERİM'DEN OLAY SÖZLER

0x0-son-dakika-erman-toroglundan-fatih-terim-icin-cok-konusulacak-sozler-zorbay-kucuk-lan-dedi-mi-canli-yayinda-acikladi-1639949825707

Bu olaylardan bir gün sonra Fatih Terim apar topar bir konuşma yaparak detaylı şekilde yaşananları anlatmıştı. Galatasaray televizyonuna konuşan tecrübeli çalıştırıcı Zorbay Küçük'le Arda Turan arasında yaşananlara dair, "Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya bu sözlerden sonra karışmış, maçın hakemine nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu olmuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

AWQ

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), hakem Zorbay Küçük’ün maç performansından memnun kaldığı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdiği ortaya çıktı. Küçük’ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi. Galatasaray’ın büyük hassasiyet gösterdiği “Go lan” konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük’ün, burada “Go lan” demediğini söylediği, “go away (Git buradan)” diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.

(Skorer)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişmeTürkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Berkan Kutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

Süper Kupa için sürpriz adres

Süper Kupa için sürpriz adres

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.