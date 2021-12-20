Son dakika: İlginç detay! Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Galatasaray-Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük hakkında inceleme başlatılmıştı. Maç sonrası Necati Ateş'in söylemlerinden sonra Fatih Terim özel olarak bir konuşma yapmış ve Zorbay Küçük'ün maç içinde oyuncularına söylediği sözler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TFF'de bu hamlelerden sonra sessiz kalmayarak maçın hakemi için inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Zorbay Küçük'ün bu suçlamalara karşı savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı. İşte detaylar...

BERKAN KUTLU MAÇ SONU ELEŞTİRDİ

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası röportaj veren Berkan Kutlu maçın hakemi ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Berkan, maçın hakeminin Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini iddia etmiş ve bunu duyunca bir hayli şaşırdığını dile getirmişti. Kendilerine saygı duyulmasını beklediğini söyleyen Berkan, bu saygısızlığın bitmesi gerektiğini ifade etmiş ve röportajını noktalamıştı.

NECATİ ATEŞ ŞİKAYETİ DİLE GETİRDİ

Başakşehir maçı sonrası basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük'e adeta yaylım ateşi açmıştı. Ateş, "'Zorbay Küçük benim oyuncuma yalancı diyor.' Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamazsın. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin" demişti.

FATİH TERİM'DEN OLAY SÖZLER

Bu olaylardan bir gün sonra Fatih Terim apar topar bir konuşma yaparak detaylı şekilde yaşananları anlatmıştı. Galatasaray televizyonuna konuşan tecrübeli çalıştırıcı Zorbay Küçük'le Arda Turan arasında yaşananlara dair, "Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya bu sözlerden sonra karışmış, maçın hakemine nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu olmuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), hakem Zorbay Küçük’ün maç performansından memnun kaldığı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdiği ortaya çıktı. Küçük’ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi. Galatasaray’ın büyük hassasiyet gösterdiği “Go lan” konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük’ün, burada “Go lan” demediğini söylediği, “go away (Git buradan)” diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.

(Skorer)



