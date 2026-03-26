SON DAKİKA | İngilizler kapıya dayandı, Galatasaray resti çekti! Gabriel Sara için 40 Milyon Euro'luk tarihi tarife...

Galatasaray formasıyla sergilediği büyüleyici performansın ardından Brezilya Milli Takımı'ndan da davet alan ve Avrupa devlerinin transfer listesinde bir numaraya yükselen Gabriel Sara için sıcak saatler yaşanıyor! Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki maestro için resmi temaslara hazırlandığı öne sürülürken, Sarı-Kırmızılı yönetim Sambacı yıldızının bonservis bedelini netleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği oyun zekası, kritik golleri ve asistleriyle Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Gabriel Sara, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği istikrarlı ve skorer kimlik sayesinde ülkesi Brezilya Milli Takımı'na da seçilme başarısı gösteren 26 yaşındaki yıldız orta saha, an itibarıyla Avrupa'nın en gözde oyuncuları konumuna geldi.

Dünya futbolunun vitrini olan Brezilya Milli Takımı'ndan aldığı davetle piyasa değerini hızla katlayan Gabriel Sara'nın durumunu en yakından takip eden kulüplerin başında ise İngiliz ekipleri geliyor. Premier Lig'in köklü takımlarının, oyunun her iki yönünü de kusursuz oynayan Brezilyalı maestroyu sezon sonunda kadrolarına katmak için şimdiden Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa'dan gelen bu yoğun ilgi karşısında elini çabuk tutan ve masada patron konumunda olan Galatasaray yönetimi ise Gabriel Sara'nın bonservis bedelini kesin olarak belirledi.

Sarı-Kırmızılıların, Brezilya formasıyla vitrine çıkacak olan oyuncusundan rekor bir gelir beklediği ve transfer için kapıyı tam 40 Milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Olası resmi tekliflerde Galatasaray'ın bu astronomik rakamdan 1 kuruş bile aşağı inmeyeceği ve 40 Milyon Euro'nun altındaki tekliflerin anında reddedileceği gelen haberler arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır'a büyük protesto! Yapılan hazırlık ortaya çıktıUğurcan Çakır'a büyük protesto! Yapılan hazırlık ortaya çıktı
24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ersin! Finalin yolu bu maçtan geçiyor: İşte Montella'nın Romanya maçı 11'i24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ersin! Finalin yolu bu maçtan geçiyor: İşte Montella'nın Romanya maçı 11'i

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

