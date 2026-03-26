SON DAKİKA | İngilizler kapıya dayandı, Galatasaray resti çekti! Gabriel Sara için 40 Milyon Euro'luk tarihi tarife...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği oyun zekası, kritik golleri ve asistleriyle Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Gabriel Sara, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği istikrarlı ve skorer kimlik sayesinde ülkesi Brezilya Milli Takımı'na da seçilme başarısı gösteren 26 yaşındaki yıldız orta saha, an itibarıyla Avrupa'nın en gözde oyuncuları konumuna geldi.

PREMİER LİG EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Dünya futbolunun vitrini olan Brezilya Milli Takımı'ndan aldığı davetle piyasa değerini hızla katlayan Gabriel Sara'nın durumunu en yakından takip eden kulüplerin başında ise İngiliz ekipleri geliyor. Premier Lig'in köklü takımlarının, oyunun her iki yönünü de kusursuz oynayan Brezilyalı maestroyu sezon sonunda kadrolarına katmak için şimdiden Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN 40 MİLYON EURO'LUK DUVAR!

Avrupa'dan gelen bu yoğun ilgi karşısında elini çabuk tutan ve masada patron konumunda olan Galatasaray yönetimi ise Gabriel Sara'nın bonservis bedelini kesin olarak belirledi.

Sarı-Kırmızılıların, Brezilya formasıyla vitrine çıkacak olan oyuncusundan rekor bir gelir beklediği ve transfer için kapıyı tam 40 Milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Olası resmi tekliflerde Galatasaray'ın bu astronomik rakamdan 1 kuruş bile aşağı inmeyeceği ve 40 Milyon Euro'nun altındaki tekliflerin anında reddedileceği gelen haberler arasında.