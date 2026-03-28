SON DAKİKA | İngiltere'de deprem! Manchester City'ye 115 ihlalden 60 puan silme cezası yolda...

İngiltere Premier Lig'i sarsacak tarihi ceza yolda! Finansal Fair Play kurallarını tam 115 kez ihlal ettiği iddia edilen Manchester City, futbol tarihinin en ağır yaptırımıyla karşı karşıya. İngiliz devinin suçlu bulunması halinde tam 60 puan silme cezası alması gündemde. Nihai kararın beklendiği bu dev dava, Ada futbolunu kökünden sarsacak. İşte City'yi altüst edebilecek o tarihi dosyanın tüm detayları...

Emre Şen

İngiltere Premier Lig'de son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan ve Avrupa futbolunu domine eden Manchester City için tehlike çanları çalıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri sahada destan yazarken, kulübün masa başında karşı karşıya kaldığı devasa suçlamalar futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

115 İHLAL DOSYASI: TARİHİN EN BÜYÜK DAVASI

İngiliz futbol otoriteleri tarafından yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında, Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarını geçmiş yıllara dönük olarak tam 115 kez ihlal ettiği öne sürüldü. Gelir tabloları, sponsorluk anlaşmaları ve menajer ödemeleri gibi birçok kritik finansal kalemde usulsüzlük yapıldığı iddiaları, yargı sürecinin merkezinde yer alıyor.

60 PUAN SİLME CEZASI GÜNDEMDE!

Futbol kamuoyunda en çok konuşulan konu ise Manchester City'nin suçlu bulunması halinde alacağı cezanın boyutu. İddialara göre, 115 ihlal dosyasının karara bağlanması durumunda İngiliz devine tam 60 puan silme cezası verilebilir.

Böylesine ağır bir yaptırımın uygulanması, son şampiyonu anında küme düşme hattının en dibine çekecek ve kulübün ligdeki konumunu, hatta geleceğini doğrudan etkileyecek yıkıcı bir sonuç doğuracak.

GÖZLER NİHAİ KARARDA

Ada basınını ve Avrupa futbolunu kitleyen bu tarihi süreç henüz devam ediyor. Manchester City cephesi iddiaları reddederek yasal savunmasını sürdürürken, gözler İngiliz futbol otoritelerinin vereceği nihai karara çevrilmiş durumda. Çıkacak karar, modern futbol tarihinin en büyük kırılma anlarından biri olabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

