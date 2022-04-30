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Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak mı? Açıkladı...

30.04.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti ve oynadığı son 11 maçta 10. galibiyetini alarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın mimarlarından olan İsmail Kartal ise maç sonunda yaptığı açıklamayla geleceği hakkındaki soruları yanıtladı.

Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak mı? Açıkladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrasında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla birlikte büyük bir çıkışa imza attı. Ligde üst üste 7. galibiyetini alan sarı - lacivertliler, ikinci sıradaki yerini koruyarak yoluna devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

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Son 11 maçta 10. galibiyetini alan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini koruyordu. Kartal, yeni sezon hakkında ilk kez açık ve net şekilde konuştu.

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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI;

"SEZON SONUNDA KONUŞURUZ"

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"Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Ben bugünkü durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler."

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Gaziantep FK
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