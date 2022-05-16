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Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

16.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen ve geldikten sonra takımı adeta şahlandıran İsmail Kartal, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Ali Koç'un yabancı bir teknik adamla çalışma isteği sonrası İsmail Kartal'ın takımda çalışma ihtimali kalmadı. Taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen İsmail Kartal, önümüzdeki hafta takımıyla son maçına çıkacak. Sosyal medyada da İsmail Kartal'ın şimdiden yeni adresi konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin başına geçtiğinden beri Süper Lig'de en çok puan kazanan teknik direktör olan İsmail Kartal, sürpriz bir şekilde takımdan kesin olarak ayrılıyor. Önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımla son maçına çıkacak tecrübeli çalıştırıcı sahalardan ayrılmak istemiyor.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR! ŞAMPİYON TAKIMA GİDİYOR...

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TFF 1. Lig'de yakaladığı performansla Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'da İsmail Kartal sesleri var. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm takımların ilgisi çeken İsmail Kartal'ın önümüzdeki yıl Ümraniyespor'u çalıştırabileceği yazılıyor. Sosyal medyada dolaşan bu haber Fenerbahçeli taraftarları bir hayli şaşırttı. Recep Uçar'la şampiyon olan Ümraniyespor, üst ligde tecrübeli bir teknik adama görev verip risk almak istemediği de gelen haberler arasında...

"BAZI ŞEYLER SİZİN ELİNİZDE DEĞİL"

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İsmail Kartal, dün oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ardından, "Elimizdeki kadro belli, bu kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bazen maç maçı tutmayabilir. Bazı şeyler sizin elinizde değil, sakatlar ve cezalılar var. Rakip tam kadro gelmiş, formda bir takım. Kazanmayı çok istesek de berabere kaldık." demişti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

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Kartal, gelecek sezon için konuşarak kafa karıştırmış ve "Her şeye rağmen kazanmaya daha yakın yine bizdik. 1 puan aldık, bu da yeterli. Ligi ikinci bitireceğimizi düşünüyorum bizim için önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Buraya gelen herkese ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.


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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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