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Türk basketbolunun efsane ismi İsmet Badem hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Basketbolun efsane ismi İsmet Badem trafik kazasında hayatını kaybetti. İsmet Badem daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, Twitter hesabından "Maalesef babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız" paylaşımıyla acı haberi verdi.

İsmet Badem

İSMET BADEM'İN SON PAYLAŞIMI
Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, Instagram hesabından 2 saat önce bir paylaşım yapmış ve "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadesini kullanmıştı.

ismetbadem

İSMET BADEM KİMDİR?
1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor'da yıldızı parlayan İsmet Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi.

Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı. Spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Badem Fenerbahçe Beşiktaş Basketbol

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah rahmet etsin savilen insan mekanın cennet olsun
Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum..
Allah rahmet eylesin,güzel insandı.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insallah
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