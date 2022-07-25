Son dakika: İspanyollar transfer bombasını patlattı! Galatasaray, Barcelona'nın eski 10 numarası Denis Suarez için harekete geçti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, taraftarların gözü transfere çevrildi. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'yı katan sarı - kırmızılılar, 10 numara bölgesi için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha transferi istemesi sonrasında harekete geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

DENIS SUAREZ BOMBASI

İspanya'nın AS Gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin Denis Suarez'le ilgilendiğini duyurdu. 28 yaşındaki İspanyol on numara için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

İLGİDEN MEMNUN

Haberde; oyuncunun da Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve teklifleri değerlendirmeye hazır bulunduğu kaydedildi.

MENAJERLE TEMAS KURULDU

Oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da sarı - kırmızılı kulüple temasa geçtiği aktarıldı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un da Suarez'in transferine onay verdiği bilgisinin paylaşıldığı haberde, son kararın Celta Vigo kulübünün vereceği bildirildi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan ve kulüpten ayrılacak olan Denis Suarez için İspanyol ekibinin bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan 1.76 boyundaki on numara, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.

ÜST DÜZEY TAKIMLARDA OYNADI

Kariyerinin büyük bölümünü üst düzey takımlarda geçiren 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Manchester City, Arsenal, Barcelona, Sevilla ve Villarreal formaları giymişti.

Galatasaray taraftarları, bu haber sonrasında sosyal medyada "Seferovic'i gol kralı yapar" şeklinde yorumlarda bulundular.



