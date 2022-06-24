SON DAKİKA: Jason Denayer'in menajerinden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, teknik direktör belirsizliğini ortadan kalrırırken, Okan Buruk ile yola devam edileceği resmen açıklanamıştı.

Genç çalıştırıcı yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarları sevindirmek isterken, transferde de somut adımlar atılmaya başlanmış durumda...

GÖRÜŞMENİN FOTOĞRALARI BASINA SIZDI!

Birçok isimle görüşme halinde olan Sportif Direktör Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı ekipte daha önce 2 kez kiralık olarak forma giymiş isimlerden olan Jason Denayer ile görüştüğü, öğrenilmiş ikilinin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belçikalı oyuncunun menajeri Jesse de Preter, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: "İSTANBUL'A TATİL İÇİN GELDİ!"

Fanatik'in haberine göre; Preter, transfer süreci hakkında şunları söyledi: "Jason Denayer bonservisi elinde olan bir futbolcu. İstanbul’a kısa süreli bir tatil için geldi. Bu sırada Cenk bey (Ergün) de onun burada olduğunu öğrenince kendisiyle görüşmek için beni aradı. ‘Elbette konuşabilirsiniz’ dedim.

"GALATASARAY'A GİDECEĞİM"

Galatasaray'ın oyuncusu için çok özel olduğunu söyleyen Preter, "Sonuçta Denayer, Galatasaray 'da iki dönem forma giydi ve bu kulüp onun için çok özel. İlk geliş sürecinde Milan, ikincisinde de Marsilya ve Atletico Madrid onu istedi. Ama onun cevabı hep, ‘Hayır, ben Galatasaray’a gideceğim’ oldu. Olgunlaşma sürecinde Galatasaray’ın ona katkısı çok büyük."

"RESMİ TEKLİF ULAŞMADI"

Kendilerine ulaşan bir resmi teklifin olmadığını söyleyen menajer, "Şu an için Galatasaray’dan resmi bir teklif bize ulaşmadı. Olursa tabii ki görüşeceğiz. İlerleyen süreçte ise neler olur şu an bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI...

Öte yandan ismi son günlerde Beşiktaş ile de anılan 26 yaşındaki savunmacının menajeri, "Basında yazıldığı gibi Beşiktaş’la bir görüşme olmadı, Galatasaray’la da ne bir rakam konuşuldu ne de başka bir talepte bulunuldu. Henüz 26 yaşında ve üst düzeyde bir savunma oyuncusu. Katar’daki Dünya Kupası’nda da Belçika forması giyecek. Jason’a gerçekten çok ciddi teklifler geliyor." dedi.

"GALATASARAY'I SEVİYOR"

Jason Denayer'in Galatasaray'ı sevdiğinin altını çizen Preter, "Galatasaray’a bakışımız ise bu noktada her zaman çok farklı olacaktır. Çünkü Jason bu kulübü seviyor. Teklifleri değerlendirirken, Galatasaray’ı öncelikle maddi açından değerlendirmez. Koşullar uyarsa o da daha önce mutlu olduğu yerde neden oynamak istemesin. Şu an için durum bu." açıklamasında bulundu.



