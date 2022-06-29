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SON DAKİKA: Jesus 'bavulunu topla' demişti! Yönetimden flaş teklif

29.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler temaslarını sürdürürken, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. Öte yandan Hazırlık mücadeleleri sonrası Gustavo'nun gönderilmesine yeşil ışık yakan Jesus'un bu kararı sonrası F.Bahçe yönetiminden Brezilyalı oyuncuya flaş bir teklif geldi.

SON DAKİKA: Jesus 'bavulunu topla' demişti! Yönetimden flaş teklif
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri ile takımdaki performansları bireysel olarak daha yakından izleme fırsatı yakalamıştı.

Sarı-Lacivertliler ilk karşılaşmada Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, ikinci mücadelede karşılaştığı Tirana'yı 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı. Bu iki hazırlık mücadelesinden sonra kafasında bazı isimlerin durumları netleşmeye başlayan Jesus'un Luiz Gustavo konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenilirken Brezilyalı oyuncuya sert bir şekilde çıkıştığı gelen bilgiler arasındaydı.

JESUS'U KIZDIRMIŞTI!

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Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı. Ayrıca Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncunun gönderilmesine yeşil ışık yaktığı öğrenilmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylar, kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo'dan %30 indirime gitmesini istediği öğrenildi.

MENAJERİ ÇAĞIRILDI!

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35 yaşındaki oyuncunun menajerinin bu konunun görüşülmek üzere kulübe çağrıldığı öğrenilirken, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde oyuncu ile vedalaşılması gündemde.

KABUL EDERSE 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

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Tecrübeli orta saha Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı bu teklifi kabul ederse Sarı-Lacivertli formayla oynayacağı son yılında 2.5 milyon Euro kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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